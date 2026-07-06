Юлія Соколова, випускова редакторка
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Втрати ворога на 6 липня: ліквідовано ще 1 420 окупантів та майже 2 тисячі БпЛА
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 420 російських окупантів.
Такі дані вранці 6 липня оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 594-ту добу повномасштабної війни перевищили 1 млн 411 тис. осіб.
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Втрати ворога на 6 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 411 050 (+1 420) осіб;
- танків – 12 088 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 894 (+16);
- артилерійських систем – 45 451 (+63);
- РСЗВ – 1 917 (+1);
- засобів ППО – 1 473 (+3);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 833 (+12);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 392 717 (+1 979);
- крилатих ракет – 4 850 (+3);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 116 686 (+580);
- спеціальної техніки – 4 389 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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