Після нічної атаки РФ на Київ і Київську область 6 липня найскладніша ситуація склалася у Вишневому Бучанського району.

Через масштабну пожежу та загрозу повторної детонації місцева влада організувала евакуацію у Вишневому на Київщині.

Розповідаємо, як відбувається евакуація у Вишневому, де працюють евакуаційні пункти та що відомо про ситуацію.

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Як відбувається евакуація у Вишневому після атаки РФ

У ніч проти 6 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київщину. Найбільших руйнувань зазнало м. Вишневе, де виникла масштабна пожежа.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що від самого ранку працює на місці ліквідації наслідків обстрілу. За його словами, внаслідок російського удару загинули люди.

Також серед постраждалих двоє дітей, зокрема дев’ятимісячне немовля та 12-річна дитина.

– Із перших хвилин після атаки головним пріоритетом було збереження життя людей. Організована евакуація жителів із небезпечної зони, – повідомив голова Київської ОВА у своєму Telegram.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на день 6 липня із небезпечної зони у Вишневому вже евакуювали понад 600 людей.

Зокрема, рятувальники вивели із укриття, яке опинилося в епіцентрі вибуху, 117 людей. Після обстеження території сапери ДСНС доправили їх автобусами до пункту збору.

У ДСНС зазначили, що фахівці продовжують перевіряти кожен житловий будинок і господарські споруди, аби переконатися, що під завалами або у пошкоджених приміщеннях не залишилося людей. Одночасно піротехнічні підрозділи обстежують подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів.

Для координації робіт у Вишневому розгорнули оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Національної поліції та місцевої влади.

За оновленою інформацією рятувальників, внаслідок російської атаки загинули п’ятеро людей. Ще 21 постраждалий перебуває у лікарнях.

Також Калашник повідомив, що для людей, які поки не можуть повернутися до своїх домівок, організували тимчасове розміщення. Жителів приймають у підготовлених пунктах тимчасового перебування, модульних містечках та закладах соціальної сфери. Там вони можуть отримати гуманітарну, медичну та психологічну допомогу.

У Вишневому також розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До його роботи залучили фахівців ДСНС, Національної поліції, виконавчого комітету Вишневої міської ради, Управління соціального захисту населення та представників громадських організацій.

Штаб працює за адресою: м. Вишневе, вул. Паркова, 3. Мешканці громади, які потребують допомоги, можуть звернутися туди, щоб отримати необхідні консультації, інформацію або підтримку від відповідних служб.

Де працюють пункти евакуації у Вишневому

Після погіршення безпекової ситуації Вишнева міська територіальна громада повідомила про відкриття спеціальних пунктів евакуації для всіх, хто хоче тимчасово виїхати із громади.

Адреси пунктів для евакуації населення у Вишневому:

м. Вишневе, вул. Європейська, 30;

с. Крюківщина, вул. Балукова, 1Е.

У міській громаді закликали мешканців зберігати спокій, виконувати вказівки відповідальних служб і, якщо є можливість, взяти із собою документи, необхідні ліки, питну воду та найнеобхідніші речі.

Які обмеження діють у Вишневому

Окрім евакуації, місцева влада запровадила тимчасові обмеження через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів.

У Вишневій міській територіальній громаді закликали жителів та працівників підприємств не виходити на робочі місця і не перебувати на вулиці до окремого повідомлення про завершення небезпеки.

Обмеження стосуються таких вулиць:

Київська;

Святошинська;

Паркова;

Лесі Українки;

Європейська;

Балукова;

Залізнична;

Південна.

Через безпекову ситуацію та евакуацію з Вишневого адміністрація КНП Вишнівської міської лікарні повідомила про тимчасові зміни у роботі медичного закладу.

Зокрема, 6 липня амбулаторні підрозділи не приймають пацієнтів. Усі заплановані консультації та прийоми перенесуть на інший день, про нову дату пацієнтів повідомлять додатково.

Екстрені служби продовжують працювати у посиленому режимі. На місці безперервно працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальні служби, енергетики та газовики, які ліквідовують наслідки атаки, допомагають постраждалим і відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

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