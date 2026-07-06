После массированной атаки России на Киев и Киевскую область в ночь на 6 июля 2026 года больше всего пострадал город Вишневое. Здесь вспыхнули масштабные пожары, продолжалась эвакуация жителей, а спасатели, медики и правоохранители продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Где находится город Вишневое, как далеко он расположен от столицы и почему его называют одним из самых больших пригородов Киева, читайте в нашем материале.

Вишневое: где находится

Вишневое – город в Бучанском районе Киевской области и административный центр Вишневой городской общины. До административной реформы 2020 года он входил в Киево-Святошинский район, но после смены районного раздела стал частью Бучанского района.

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Город расположен к юго-западу от Киева и граничит со столицей. Рядом находятся Софиевская Борщаговка, Крюковщина, Гатное и Петропавловская Борщаговка.

Благодаря такому расположению Вишневое считают одним из самых больших городов-спутников Киева. Здесь проживают десятки тысяч человек, многие из которых каждый день ездят на работу в столицу.

Вишневое на карте Украины

Вишневое расположено в центральной части страны, а именно в Киевской области, почти вплотную к столице. Город входит в Киевскую агломерацию и имеет выгодное транспортное расположение.

Через него проходит железная дорога, а также несколько важных автомобильных маршрутов, соединяющих Киев с населенными пунктами юго-западной части области. Именно хорошее транспортное сообщение стало одним из факторов активного развития жилой застройки, бизнеса и городской инфраструктуры.

Вишневое на карте Киевской области расположено юго-западнее Киева. Именно близость к Киеву и важным транспортным и инфраструктурным объектам стала одной из причин, почему с начала полномасштабной войны город неоднократно оказывался под российскими ударами.

Сколько километров от Вишневого до Киева

От Вишневого до центра столицы по автомобильным дорогам придется ехать 17-20 км. В зависимости от маршрута и пробок дорога занимает от 20 до 40 минут.

От Вишневого до административного предела Киева значительно ближе, всего около 2-3 км. Поэтому многие воспринимают Вишневое как часть столичной агломерации.

Добраться из Вишневого в Киев можно не только на автомобиле. Между городами регулярно ходят пригородные электрички, автобусы и маршрутные такси.

Чем известен город Вишневое

История города тесно связана с железной дорогой. В конце XIX века здесь была построена станция Жуляны, вокруг которой впоследствии начало разрастаться поселение. В 1971 году Вишневое получило статус города.

Сегодня это современный населенный пункт с развитой жилой застройкой, школами, детскими садами, медицинскими заведениями, предприятиями и торговой инфраструктурой. Оно входит в число крупнейших городов Киевской области, граничащих со столицей.

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