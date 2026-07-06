Після масованої атаки Росії на Київ і Київську область у ніч проти 6 липня 2026 року найбільше постраждало місто Вишневе. Тут спалахнули масштабні пожежі, тривала евакуація жителів, а рятувальники, медики та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Де знаходиться місто Вишневе, як далеко воно розташоване від столиці та чому його називають одним із найбільших передмість Києва, читайте в нашому матеріалі.

Вишневе: де знаходиться

Вишневе – місто у Бучанському районі Київської області та адміністративний центр Вишневої міської громади. До адміністративної реформи 2020 року воно входило до Києво-Святошинського району, але після зміни районного поділу стало частиною Бучанського району.

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Місто розташоване на південному заході від Києва та межує зі столицею. Поруч знаходяться Софіївська Борщагівка, Крюківщина, Гатне та Петропавлівська Борщагівка.

Завдяки такому розташуванню Вишневе вважають одним із найбільших міст-супутників Києва. Тут проживають десятки тисяч людей, багато з яких щодня їздять на роботу до столиці.

Вишневе на карті України

Вишневе розташоване в центральній частині країни, а саме у Київській області, майже впритул до столиці. Місто входить до Київської агломерації та має вигідне транспортне розташування.

Через нього проходить залізниця, а також кілька важливих автомобільних маршрутів, які з’єднують Київ із населеними пунктами південно-західної частини області. Саме хороше транспортне сполучення стало одним із чинників активного розвитку житлової забудови, бізнесу та міської інфраструктури.

Вишневе на карті Київської області розташоване на південний захід від Києва. Саме близькість до Києва й важливих транспортних та інфраструктурних об’єктів стала однією з причин, чому від початку повномасштабної війни місто неодноразово опинялося під російськими ударами.

Скільки кілометрів від Вишневого до Києва

Від Вишневого до центру столиці автомобільними дорогами доведеться їхати 17-20 км. Залежно від маршруту та заторів дорога займає від 20 до 40 хвилин.

З Вишневого до адміністративної межі Києва значно ближче, лише близько 2-3 км. Тож багато людей сприймають Вишневе як частину столичної агломерації.

Дістатися з Вишневого до Києва можна не лише автомобілем. Між містами регулярно курсують приміські електрички, автобуси та маршрутні таксі.

Чим відоме місто Вишневе

Історія міста тісно пов’язана із залізницею. Наприкінці XIX століття тут збудували станцію Жуляни, навколо якої згодом почало розростатися поселення. У 1971 році Вишневе отримало статус міста.

Сьогодні це сучасний населений пункт із розвиненою житловою забудовою, школами, дитячими садками, медичними закладами, підприємствами та торговельною інфраструктурою. Воно входить до числа найбільших міст Київської області, що межують зі столицею.

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