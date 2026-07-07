Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ключовий акцент у війні зміщується на боротьбу за небо.

Зеленський про ситуацію на фронті

Як повідомив президент в інтерв’ю Financial Times, головним викликом для України у боротьбі за небо залишається нестача антибалістичних можливостей. Характер війни змінюється, а перемога залежатиме від технологічної переваги та розумних рішень.

За словами Зеленського, українські військові ціною власних життів зупинили просування ворога на лінії фронту. Нині фронт майже не рухається, а Росія не має можливості діяти на морі так, як планувала. Тому основне протистояння переходить у повітряний простір.

Зараз дивляться

— Сьогодні йде боротьба за небо. Це зміна пріоритетів цієї війни, — наголосив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що для України проблемним питанням залишається антибалістика. Він пояснив, що держава не мала відповідних програм і не отримала такої спадщини від радянського минулого, адже вона фактично залишилася у Росії.

Президент також зазначив, що Україна не мала ядерної зброї, яка могла б бути фактором стримування.

На думку Зеленського, саме боротьба за небо стане одним із вирішальних елементів цієї війни. Він висловив переконання, що перемогу в повітрі здобуде той, хто буде технологічно сильнішим і діятиме розумніше.

Глава держави додав, що Україна зможе продовжувати цю боротьбу за умови підтримки партнерів, збереження фінансової стійкості та витримки українських військових на полі бою.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що атаки на Москву можуть наблизити завершення війни.

Джерело: Володимир Зеленський

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