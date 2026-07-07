Фронт майже не рухається, на морі ворог не може зайти, залишається небо — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що головний акцент у війні зміщується на боротьбу за небо.
- За словами президента, ключовим викликом для України залишається нестача антибалістичних можливостей.
- Зеленський наголосив, що перемога залежатиме від технологічної переваги, підтримки партнерів і стійкості українських військових.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ключовий акцент у війні зміщується на боротьбу за небо.
Зеленський про ситуацію на фронті
Як повідомив президент в інтерв’ю Financial Times, головним викликом для України у боротьбі за небо залишається нестача антибалістичних можливостей. Характер війни змінюється, а перемога залежатиме від технологічної переваги та розумних рішень.
За словами Зеленського, українські військові ціною власних життів зупинили просування ворога на лінії фронту. Нині фронт майже не рухається, а Росія не має можливості діяти на морі так, як планувала. Тому основне протистояння переходить у повітряний простір.
— Сьогодні йде боротьба за небо. Це зміна пріоритетів цієї війни, — наголосив президент.
Водночас Зеленський підкреслив, що для України проблемним питанням залишається антибалістика. Він пояснив, що держава не мала відповідних програм і не отримала такої спадщини від радянського минулого, адже вона фактично залишилася у Росії.
Президент також зазначив, що Україна не мала ядерної зброї, яка могла б бути фактором стримування.
На думку Зеленського, саме боротьба за небо стане одним із вирішальних елементів цієї війни. Він висловив переконання, що перемогу в повітрі здобуде той, хто буде технологічно сильнішим і діятиме розумніше.
Глава держави додав, що Україна зможе продовжувати цю боротьбу за умови підтримки партнерів, збереження фінансової стійкості та витримки українських військових на полі бою.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що атаки на Москву можуть наблизити завершення війни.
Джерело: Володимир Зеленський