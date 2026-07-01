Украина и ЕС могут достичь прогресса по Drone Deal за полгода — Зеленский
- В течение следующих шести месяцев Украина и ЕС могут добиться реального прогресса по заключению соглашений в формате Drone Deal для экспорта беспилотников и совместного производства оружия.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что европейская безопасность сегодня невозможна без уникального украинского боевого опыта.
Украина и Европейский Союз в течение следующих шести месяцев могут достичь реального прогресса по Drone Deal.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении во время церемонии открытия ирландского председательства в Совете Европейского Союза.
Зеленский о Drone Deal между Украиной и ЕС
По мнению Зеленского, в течение следующих шести месяцев можно добиться реального прогресса по Drone Deal, которую Украина предложила ЕС.
В то же время украинская сторона заключила хорошее количество двусторонних соглашений и наладила более широкие партнерства с европейскими странами, которые могут способствовать более широкому применению новых украинских оборонных технологий.
В частности, речь идет о беспилотных и антидроновых системах, которые уже доказали свою эффективность, заявил Зеленский.
– Сегодня каждой стране нужны современные средства по меньшей мере для мониторинга и защиты собственного воздушного пространства и морских границ, – утверждает он.
Как отметил президент, сейчас просто невозможно обеспечить безопасность без украинского опыта и экспертизы безопасности, испытанных в современной войне.
По его словам, особенно это касается противовоздушной обороны и морской безопасности.
Формат соглашений Drone Deal открывает возможности экспорта украинских беспилотников, совместного производства вооружения и активного обмена боевым опытом с международными партнерами.