Украина и Европейский Союз в течение следующих шести месяцев могут достичь реального прогресса по Drone Deal.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении во время церемонии открытия ирландского председательства в Совете Европейского Союза.

Зеленский о Drone Deal между Украиной и ЕС

По мнению Зеленского, в течение следующих шести месяцев можно добиться реального прогресса по Drone Deal, которую Украина предложила ЕС.

Сейчас смотрят

В то же время украинская сторона заключила хорошее количество двусторонних соглашений и наладила более широкие партнерства с европейскими странами, которые могут способствовать более широкому применению новых украинских оборонных технологий.

В частности, речь идет о беспилотных и антидроновых системах, которые уже доказали свою эффективность, заявил Зеленский.

– Сегодня каждой стране нужны современные средства по меньшей мере для мониторинга и защиты собственного воздушного пространства и морских границ, – утверждает он.

Как отметил президент, сейчас просто невозможно обеспечить безопасность без украинского опыта и экспертизы безопасности, испытанных в современной войне.

По его словам, особенно это касается противовоздушной обороны и морской безопасности.

Формат соглашений Drone Deal открывает возможности экспорта украинских беспилотников, совместного производства вооружения и активного обмена боевым опытом с международными партнерами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.