САП и НАБУ завершили следствие по делу против бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского, которому сообщали о подозрении в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Завершено следствие по делу Василия Лозинского

По информации САП, прокурор принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также должностного лица государственного предприятия.

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По данным следствия, летом 2022 года Кабинет министров выделил деньги, чтобы обеспечить граждан в течение зимы альтернативными источниками электроснабжения, тепла и воды.

Как отмечают в САП, деньги выделили Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

– В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра склонил должностное лицо государственного предприятия к заключению соглашения с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя на должность директора этого государственного общества, – говорится в сообщении.

В САП утверждают, что поставки оборудования должны были состояться по цене, превышающей рыночную на 30%. В результате этого государство понесло миллионные убытки.

Действия бывшего замминистра Василия Лозинского квалифицировали по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, директора государственного предприятия — по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в САП, материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления.

Стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает еще одно дело против бывшего заместителя министра, его доверенного лица и других сообщников, которых поймали на взятке в $400 тыс.

1 июня САП и НАБУ сообщили о подозрении Василию Лозинскому в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.

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