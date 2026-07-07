САП и НАБУ завершили расследование дела экс-замминистра Лозинского
- САП и НАБУ завершили расследование дела против бывшего замминистра Василия Лозинского, обвиняемого в подстрекательстве чиновника госпредприятия к закупке зимнего оборудования по завышенным на 30% ценам.
- Материалы производства по злоупотреблениям, причинившим государству миллионный ущерб, уже открыли стороне защиты для ознакомления перед судом.
САП и НАБУ завершили следствие по делу против бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского, которому сообщали о подозрении в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Завершено следствие по делу Василия Лозинского
По информации САП, прокурор принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также должностного лица государственного предприятия.
По данным следствия, летом 2022 года Кабинет министров выделил деньги, чтобы обеспечить граждан в течение зимы альтернативными источниками электроснабжения, тепла и воды.
Как отмечают в САП, деньги выделили Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
– В рамках досудебного расследования установлено, что замминистра склонил должностное лицо государственного предприятия к заключению соглашения с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя на должность директора этого государственного общества, – говорится в сообщении.
В САП утверждают, что поставки оборудования должны были состояться по цене, превышающей рыночную на 30%. В результате этого государство понесло миллионные убытки.
Действия бывшего замминистра Василия Лозинского квалифицировали по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, директора государственного предприятия — по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в САП, материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления.
Стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает еще одно дело против бывшего заместителя министра, его доверенного лица и других сообщников, которых поймали на взятке в $400 тыс.
1 июня САП и НАБУ сообщили о подозрении Василию Лозинскому в подстрекательстве должностного лица подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением.