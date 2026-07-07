САП та НАБУ завершили слідство у справі проти колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, якому повідомляли про підозру в підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Завершено слідство у справі Василя Лозинського

За інформацією САП, прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також посадовця державного підприємства.

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За даними слідства, влітку 2022 року Кабінет міністрів виділив гроші, щоб забезпечити громадян протягом зими альтернативними джерелами електропостачання, тепла та води.

Як зазначають у САП, гроші виділилися Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України.

– У межах досудового розслідування встановлено, що заступник міністра схилив посадовця державного підприємства до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього державного товариства, – йдеться у повідомленні.

У САП стверджують, що постачання обладнання мало відбутися за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. Внаслідок цього держава зазнала мільйонних збитків.

Дії колишнього заступника міністра Василя Лозинського кваліфікували за ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, директора державного підприємства — за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як додали у САП, матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Варто зазначити, що наразі Вищий антикорупційний суд України розглядає ще одну справу проти колишнього заступника міністра, його довіреної особи та інших спільників, яких спіймали на хабарі у $400 тис.

1 червня САП та НАБУ повідомили про підозру Василю Лозинському в підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем.

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