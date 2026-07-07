Україна зруйнувала саму ідею про те, що Російська Федерація нібито має стратегічний тил.

Про це заявив президент України Володимир НАТО у межах форуму оборонних індустрій НАТО в Анкарі.

Зеленський про удари по території РФ

За словами президента, довгий час Росія вважала, що має територіальну перевагу. Він стверджує, що в Кремлі думали, що ніхто не дістанеться глибокого тилу на території Російської Федерації.

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Але українські дрони вже проривають оборону та завдають ударів навіть по заводах у Сибіру, звернув увагу він.

– Це нова реальність. У Росії не залишилось жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною, – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна не веде цю війну заради задоволення чи геополітики, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна.

Він стверджує, що саме РФ принесла війну в Україну та вбиває тут людей, щоб знищити незалежність, проте українці натомість захищаються.

Зеленський звернувся до учасників саміту НАТО в Анкарі, зазначивши, що якщо українці вміють так воювати, то є цілком логічним, щоб ці можливості стали частиною колективної оборони Організації Північноатлантичного договору.

– Чи справді правильно залишати країну з таким рівнем оборонної спроможності поза межами НАТО? – запитав Зеленський.

За словами президента, зараз Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових. Лише у червні знищено близько 28 тис. солдатів. Він наголосив, що кожен випадок має відеопідтвердження.

Водночас Зеленський додав, що українські морські дрони перетворилися на багатофункціональні платформи, здатні завдавати ударів по цілях на морі, суші та в повітрі.

Також Україна підвищила рівень перехоплення російських дронів Shahed до понад 90%, зазначив президент.

На його думку, Україна зберігає високий рівень перехоплення крилатих ракет завдяки розбудові системі ППО. Зеленський подякував партнерам, які продовжують надавати Україні оборонну допомогу.

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