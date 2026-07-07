Президент Владимир Зеленский уже прибыл в турецкую Анкару, где проходит саммит НАТО.

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО

Как подтвердили Суспільному в украинской делегации, президент Владимир Зеленский находится с визитом в Анкаре, где 7-8 июля пройдет саммит НАТО.

Во время саммита планируют обсудить по меньшей мере пять важных для Украины вопросов. Среди них предоставление лицензий на производство систем ПВО, запуск совместных предприятий украинских оборонных компаний с иностранными партнерами, а также выделение Киеву €70 млрд оборонной помощи.

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Известно, что Турция уже второй раз становится площадкой для встречи лидеров Альянса — предыдущее такое мероприятие состоялось в 2004 году в Стамбуле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, который запланирован на 7-8 июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным агентства, потенциальная встреча может состояться 8 июля, однако официального подтверждения пока нет.

Ожидается, что во время переговоров лидеры могут обсудить возможные пути завершения войны в Украине, дальнейшую оборонную поддержку Киева и позицию союзников по НАТО.

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