Президент Володимир Зеленський вже прибув до турецької Анкари, де проходить саміт НАТО.

Зеленський прибув в Анкару на саміт НАТО

Як підтвердили Суспільному в українській делегації, президент Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Анкарі, де 7-8 липня пройде саміт НАТО.

Під час саміту планують обговорити щонайменше п’ять важливих для України питань. Серед них — надання ліцензій на виробництво систем ППО, запуск спільних підприємств українських оборонних компаній з іноземними партнерами, а також виділення Києву €70 млрд оборонної допомоги.

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Туреччина вже вдруге стає місцем проведення зустрічі лідерів держав-членів альянсу — попередній такий захід відбувся у 2004 році в Стамбулі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника. За даними агентства, потенційна зустріч може відбутися 8 липня, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Очікується, що під час переговорів лідери можуть обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні, подальшу оборонну підтримку Києва, а також позицію союзників по НАТО.

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