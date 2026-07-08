Авиабаза Джанкой, склады, порт в Керчи: СБУ атаковала ряд целей противника
- СБУ нанесла удары по военным объектам РФ в Крыму, Запорожской и Донецкой областях.
- Были поражены авиабаза Джанкой, портовая инфраструктура Керчи и склады боеприпасов.
- Уничтожен логистический хаб российских войск вблизи Покровска.
СБУ нанесла серию ударов по целям РФ в оккупированном Крыму и в Донецкой области. Операции были проведены в рамках системного снижения военного потенциала РФ и во исполнение задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Атаки Украины по целям РФ
По информации СБУ, спецназовцы Альфы с помощью ударных беспилотников поразили ряд важных целей в оккупированном Крыму. В частности, на военной авиабазе Джанкой уничтожены ретрансляторы, которые россияне использовали для работы ударно-разведывательных беспилотников Орион, а также склады с оружием и военной техникой.
Была атакована и инфраструктура порта Крым в Керчи, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.
Отдельной целью стал логистический хаб вблизи Покровска в Донецкой области. По данным СБУ, на этом объекте российские войска хранили беспилотники, наземные роботизированные комплексы и боеприпасы. Хаб обеспечивал логистику оккупационных сил на этом направлении.
Также украинские спецназовцы нанесли удары по пунктам постоянной дислокации операторов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Комыш-Зоря и Каменка Запорожской области. Уничтожены и военные склады противника в Гранитном и Стиле в Донецкой области.
В СБУ отметили, что проведенные спецоперации существенно нарушили логистику российских войск, затруднили поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции, а также привели к ликвидации операторов беспилотных систем и руководящего состава соответствующих подразделений оккупантов.
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