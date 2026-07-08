СБУ нанесла серию ударов по целям РФ в оккупированном Крыму и в Донецкой области. Операции были проведены в рамках системного снижения военного потенциала РФ и во исполнение задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Атаки Украины по целям РФ

По информации СБУ, спецназовцы Альфы с помощью ударных беспилотников поразили ряд важных целей в оккупированном Крыму. В частности, на военной авиабазе Джанкой уничтожены ретрансляторы, которые россияне использовали для работы ударно-разведывательных беспилотников Орион, а также склады с оружием и военной техникой.

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Была атакована и инфраструктура порта Крым в Керчи, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.

Отдельной целью стал логистический хаб вблизи Покровска в Донецкой области. По данным СБУ, на этом объекте российские войска хранили беспилотники, наземные роботизированные комплексы и боеприпасы. Хаб обеспечивал логистику оккупационных сил на этом направлении.

Также украинские спецназовцы нанесли удары по пунктам постоянной дислокации операторов беспилотных систем РФ в населенных пунктах Комыш-Зоря и Каменка Запорожской области. Уничтожены и военные склады противника в Гранитном и Стиле в Донецкой области.

В СБУ отметили, что проведенные спецоперации существенно нарушили логистику российских войск, затруднили поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции, а также привели к ликвидации операторов беспилотных систем и руководящего состава соответствующих подразделений оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : СБУ

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