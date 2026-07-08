СБУ завдала серії ударів по цілях РФ в окупованому Криму та на Донеччині. Операції відбулися в межах системного зниження воєнного потенціалу РФ та на виконання завдань, визначених президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Атаки України на цілі РФ

За інформацією СБУ, спецпризначенці Альфи за допомогою ударних безпілотників уразили низку важливих цілей в окупованому Криму. Зокрема, на військовій авіабазі Джанкой знищені ретранслятори, які росіяни використовували для роботи ударно-розвідувальних безпілотників Оріон, а також склади зі зброєю та військовою технікою.

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Атаковано й інфраструктуру порту Крим у Керчі, а також склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Окремою ціллю став логістичний хаб поблизу Покровська на Донеччині. За даними СБУ, на цьому об’єкті російські війська зберігали безпілотники, наземні роботизовані комплекси та боєприпаси. Хаб забезпечував логістику окупаційних сил на цьому напрямку.

Також українські спецпризначенці уразили пункти постійної дислокації операторів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка Запорізької області. Знищено й військові склади противника у Гранітному та Стилі на Донеччині.

У СБУ зазначили, що проведені спецоперації суттєво порушили логістику російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції, а також призвели до ліквідації операторів безпілотних систем і керівного складу відповідних підрозділів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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