Правительство выделит более 3 млрд грн на ликвидацию последствий обстрела Вишневого, который произошел 6 июля.

Кабмин выделит более 3 млрд грн на восстановление Вишневого

Кабинет министров поручил ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для поддержки общины Вишневого в Киевской области, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Средства будут направлены на ликвидацию последствий вражеского обстрела, который произошел 6 июля.

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В частности, финансирование предусмотрено на выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженных домов, капитальный ремонт многоэтажных домов, а также восстановление инженерных сетей.

В правительстве отметили, что решения должны подготовить безотлагательно, чтобы как можно быстрее начать восстановительные работы и помочь пострадавшим жителям общины.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев и Киевскую область. Под ударом оказалось Вишневое — там было уничтожено пять улиц, в частности, почти сто домов сгорели дотла, а более двух сотен получили значительные повреждения.

Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов местные власти Вишневого и экстренные службы призвали жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к месту поражения.

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