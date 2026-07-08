Уряд виділить понад 3 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого, який стався 6 липня.

Кабмін виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого

Кабінет міністрів доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Кошти спрямують на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, який стався 6 липня.

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Зокрема, фінансування передбачене на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищених осель, капітальний ремонт багатоповерхових будинків, а також відновлення інженерних мереж.

В уряді наголосили, що рішення мають підготувати невідкладно, аби якнайшвидше розпочати відновлювальні роботи та допомогти постраждалим мешканцям громади.

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ і Київську область. Під ударом опинилось Вишневе – там було знищив п’ять вулиць, зокрема, майже сто будинків згоріли дотла, а понад дві сотні зазнали значних пошкоджень.

Через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів місцева влада Вишневого та екстрені служби закликали жителів залишатися в укриттях і не наближатися до місця ураження.

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