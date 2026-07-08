Сили оборони України збили російський винищувач Су-35.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Збиття російського літака

— Гарні новини від Повітряних сил. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! — наголосили військові.

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Згодом військові уточнили, що на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35.

У березні повідомлялося, що оператори дронів 59 ОШБр Степові Хижаки вперше за час повномасштабної війни збили російський Ка-52 FPV-дроном Генерал Черешня OPTIX.

У квітні Сили безпілотних систем провели унікальну операцію в морській зоні – вперше у світі дрон-перехоплювач, який запустили з надводної безпілотної платформи, збив ворожий Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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