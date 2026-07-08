С июня ситуация с безопасностью в Сумской области существенно ухудшилась. Российская армия изменила тактику и масштабировала применение беспилотников типа Молния, ударных и FPV-дронов на оптоволокне, а также КАБов, чтобы сделать жизнь в приграничных регионах невыносимой.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам рабочего визита в Сумскую область вместе с заместителем командующего Воздушными силами ВСУ Павлом Лазарем.

Как РФ изменила тактику ударов в Сумской области

Глава Минобороны провел координационное совещание с главой Сумской ОВА, военными и представителями всех ответственных служб по защите неба над регионом.

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По словам Федорова, по результатам совещания сформирован комплекс решений по усилению противовоздушной обороны в Сумской области.

Министр утверждает, что необходимо повышать эффективность ПВО, увеличивать возможности для противодействия ударным беспилотникам и авиационным угрозам, защищать критическую инфраструктуру, логистику и людей.

– Часть решений по соображениям безопасности не является публичной. Но главное, что они направлены на существенное усиление защиты Сумской области, – говорится в сообщении.

Федоров рассказал, что в ближайшее время примут дополнительные решения для координации работы всех органов власти и усиления защиты прифронтовых регионов от российского воздушного террора.

Он добавил, что с начала года российская армия нанесла более 12 тыс. ударов по территории Сумской области. По его словам, речь идет об атаках ракетами, управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками разных типов, FPV-дронами.

Министр отметил, что в результате этих атак погибли 122 мирных жителя, более 1,2 тыс. человек пострадали, среди них – много детей. Также повреждены или разрушены более 2,6 тыс. жилых домов, школ, больниц, объектов гражданской и энергоинфраструктуры.

Фото : Минобороны

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