Президент Владимир Зеленский пошутил в ответ на вопрос президента США Дональда Трампа, готов ли он поехать в Москву на переговоры, отметив, что там сейчас много украинских дронов.

Зеленский о поездке в Москву

Когда Трамп спросил, поедет ли украинский президент в Москву, Зеленский ответил:

— Там сейчас опасно, много украинских дронов.

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Сам президент США добавил, что он отклонил просьбу Владимира Путина провести потенциальные мирные переговоры в Москве.

В то же время глава Штатов надеется, что встреча с обеими сторонами состоится “в скором времени”.

– Но он встретится, и Зеленский встретится, и что-нибудь случится. Это будет положительно, – добавил он.

Зеленский заявил, что Путин теряет инициативу на фронте

В начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре президент Украины заявил, что армия РФ постепенно теряет инициативу на поле боя, поскольку у Украины есть технологические решения, которые опережают российские.

По словам Зеленского, требования Владимира Путина относительно мира могут меняться, ведь в начале полномасштабной войны РФ имела более сильные позиции. Теперь же, считает президент, российская армия теряет инициативу.

Глава государства подчеркнул, что украинцы являются героическим народом, однако сейчас решающим фактором является не только количество людей, но и сочетание людей и технологий.

— Возможно, мы действуем быстрее, потому что они, как вы знаете, также производят много разных вещей, которые прочные и мощные против нас, но мы быстрее. Поэтому я считаю, что сейчас инициатива перешла к нам. Не полностью, но перешла, – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Россия пытается перенести войну “с поля сражения в небо”. В то же время, Украина постепенно усиливает контроль над ситуацией на фронте благодаря ударам по логистике российской армии.

По его словам, речь идет о перерезании поставок оружия, бензина и дизеля для российских войск без значительных человеческих потерь с украинской стороны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с кремлевским диктатором могут состояться только на территории нейтрального государства, а встречу лучше организовать до зимы.

Источник : Sky News

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