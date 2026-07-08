Президент Володимир Зеленський пожартував у відповідь на запитання президента США Дональда Трампа, чи готовий він поїхати до Москви на переговори, зазначивши, що там зараз багато українських дронів.

Зеленський про поїздку до Москви

Коли Трамп запитав, чи поїде український президент до Москви, Зеленський відповів:

— Там зараз небезпечно, забагато українських дронів.

Сам президент США додав, що він відхилив прохання Володимира Путіна провести потенційні мирні переговори в Москві.

Зараз дивляться

Водночас голова Штатів сподівається, що зустріч з обома сторонами відбудеться “незабаром”.

– Але він зустрінеться, і Зеленський зустрінеться, і щось станеться. Це буде позитивно, – додав він.

Зеленського заявив, що Путін втрачає ініціативу на фронті

На початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі президент України заявив, що армія РФ поступово втрачає ініціативу на полі бою, оскільки Україна має технологічні рішення, які випереджають російські.

За словами Зеленського, вимоги Володимира Путіна щодо миру можуть змінюватися, адже на початку повномасштабної війни РФ мала сильніші позиції. Нині ж, вважає президент, російська армія втрачає ініціативу.

Глава держави наголосив, що українці є героїчним народом, однак нині вирішальним чинником є не лише кількість людей, а поєднання людей і технологій.

— Можливо, ми діємо швидше, бо вони, як ви знаєте, також виробляють багато різних речей, які є міцними та потужними проти нас, але ми швидші. І тому я вважаю, що зараз ініціатива перейшла до нас. Не повністю, але перейшла, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що Росія намагається перенести війну “з поля бою в небо”. Водночас Україна поступово посилює контроль над ситуацією на фронті завдяки ударам по логістиці російської армії.

За його словами, йдеться про перерізання постачання зброї, бензину та дизелю для російських військ без значних людських втрат з українського боку.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори з кремлівським диктатором можуть відбутися лише на території нейтральної держави, а зустріч краще організувати до зими.

Джерело : Sky News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.