В ночь на 9 июля, начиная с 18:00 8 июля, РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 94 ударными БпЛА разных типов.

Ночная атака на Украину 9 июля: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг осуществил очередную атаку на Украину, запустив две баллистические ракеты Искандер-М из ВОТ АР Крым и 94 ударных БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас, а также дрона-имитатора типа Пародия из направлений: Брянск, Миллерово, Орел – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк — ВОТ.

По предварительным данным по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

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Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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