Атака на Одессу 8 июля: город в трауре по четырем погибшим после удара РФ
- 9 июля в Одессе объявлен День траура.
- В результате российского ракетного удара 8 июля погибли четыре человека.
- Еще семь человек получили ранения.
В Одессе 9 июля объявлен день траура по четырем людям, погибшим в результате российского ракетного удара по городу вечером 8 июля.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
День траура в Одессе 9 июля
– Мы чтим память четырех наших людей, чьи жизнь безжалостно оборвала вчерашняя вражеская атака, – написал он.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского удара погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.
Из-за атаки возникли пожары на территории одного из предприятий и автозаправочной станции. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 58 сотрудников ГСЧС и 14 единиц техники.
Российские войска атаковали Одессу около 20:00 8 июля. Сначала Сергей Лысак сообщил о двух пострадавших: 32-летнем мужчине в тяжелом состоянии и 68-летнем мужчине — в состоянии средней тяжести.
Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что количество жертв атаки возросло до четырех.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.