В Одессе 9 июля объявлен день траура по четырем людям, погибшим в результате российского ракетного удара по городу вечером 8 июля.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

День траура в Одессе 9 июля

– Мы чтим память четырех наших людей, чьи жизнь безжалостно оборвала вчерашняя вражеская атака, – написал он.

Сейчас смотрят

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского удара погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Из-за атаки возникли пожары на территории одного из предприятий и автозаправочной станции. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. К работам привлекли 58 сотрудников ГСЧС и 14 единиц техники.

Российские войска атаковали Одессу около 20:00 8 июля. Сначала Сергей Лысак сообщил о двух пострадавших: 32-летнем мужчине в тяжелом состоянии и 68-летнем мужчине — в состоянии средней тяжести.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что количество жертв атаки возросло до четырех.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.