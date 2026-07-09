У ніч на 9 липня, починаючи з 18:00 8 липня, РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 94 ударними БпЛА різних типів.

Нічна атака на Україну 9 липня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог здійснив чергову атаку на Україну, запустивши дві балістичні ракети Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 94 ударні БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), Гербера, Італмас, а також дрони-імітатори типу Пародія із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк – ТОТ.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

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Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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