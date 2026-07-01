Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано комментировать обвинения, выдвинутые гражданину Украины Сергею Кузнецову в Германии по делу о подрыве газопроводов Северный поток.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает Укринформ.

Зеленский прокомментировал дело Сергея Кузнецова

— Мы сейчас не знаем всех деталей этого процесса, мы не получали официально всех деталей, по крайней мере я (деталей процесса, — Ред.) не видел, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что после обмена информацией между компетентными органами Украины и Германии по этому вопросу будет предоставлена соответствующая реакция.

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По словам Зеленского, сейчас делать какие-либо выводы по этому делу преждевременно.

Напомним, генеральная прокуратура Германии сегодня официально выдвинула обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов Северный поток.

По информации немецких СМИ, дело касается взрывов на объектах энергетической инфраструктуры.

Немецкая прокуратура обвиняет Кузнецова в причастности к группе лиц, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему инкриминируют сговор с целью совершения взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важных сооружений. Сам подозреваемый все обвинения отрицает.

В ноябре Италия экстрадировала его в Германию.

Находясь в итальянской тюрьме, Кузнецов объявил голодовку, требуя уважения к своим основным правам.

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