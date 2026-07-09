В Офісі генерального прокурора заявили, що наразі не встановлено фактів, які б свідчили про причетність України до підриву газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

В Офісі генпрокурора не встановили причетності України до підриву Північних потоків

В ОП повідомили, що у межах кримінального провадження за фактом ведення Росією агресивної війни проти України та інших протиправних дій проти нашої держави опрацьовують інформацію щодо вибухів на газопроводах Nord Stream 1 і Nord Stream 2.

Українські правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Зокрема, йдеться про допити свідків та отримання інформації, яка може мати значення для встановлення всіх обставин події.

Зараз дивляться

За результатами вже проведеної роботи та отриманих даних, станом на зараз не встановлено жодних фактів, які б вказували на причетність України, її уповноважених органів або посадових осіб до відповідних підривів.

Також, за даними Офісу генпрокурора, немає підтверджень того, що від імені України надавалися будь-які накази, доручення, розпорядження чи вказівки щодо підриву зазначених газопроводів.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що дослідження цих обставин ще триває, а правоохоронці продовжують збирати та аналізувати необхідні докази.

ОГП також взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву Nord Stream 1 і Nord Stream 2.

Водночас у відомстві підкреслили, що висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не означає встановлення вини особи чи остаточної оцінки обставин кримінального провадження.

Вина особи у вчиненні злочину може бути підтверджена лише вироком суду, який набрав законної сили, після всебічного дослідження доказів із дотриманням прав та процесуальних гарантій усіх учасників провадження.

Українська сторона продовжує співпрацю з німецькими компетентними органами. Зокрема, у межах виконання запиту Німеччини проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, про результати яких буде поінформовано німецьку сторону.

В Офісі генпрокурора наголосили, що Україна готова сприяти встановленню всіх правдивих обставин підриву газопроводів.

Крім того, відомості за фактом підриву Nord Stream 1 і Nord Stream 2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах цього кримінального провадження Україна планує направити до компетентних органів Німеччини запит про створення спільної слідчої групи для оперативного обміну інформацією.

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