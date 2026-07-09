События на утро 9 июля: день траура в Одессе и атаки дронов на нефтебазы РФ
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Атака на Украину
Ночью российский противник атаковал территорию Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты и подавлены 72 вражеских БпЛА.
Атака на Днепропетровщину
Ночью враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области. Бил враг беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
На Никопольщине под удар попали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждены админздания, многоквартирные и частные дома, школа, солнечные панели. Пострадал 52-летний мужчина.
В Николаевской общине Синельниковского района повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.
В Солонянской общине Днепровского района повреждена АЗС.
Атака дрона на женщину в Харьковской области
Вчера после 18:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные ранения, ее госпитализировали. Но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.
Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенной в 10-километровой приграничной зоне.
Атака дронов на Сумщину
В Белопольской общине Сумской области вражеские беспилотники попали в здание одного из торговых центров. Там загорелись крыша и строительные конструкции. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и обследовали место попадания.
По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Атака на Одессу
Сегодня, 9 июля, в Одессе объявлен траур по жертвам российского ракетного удара.
Враг нанес ракетный удар по Одессе накануне вечером. По данным руководителя Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС, в результате атаки погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.
Атаки дронов на нефтебазы РФ
В результате налета дронов произошло возгорание на территории промышленного объекта на хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза. Пожар локализовали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.