Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Украину

Ночью российский противник атаковал территорию Украины двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты и подавлены 72 вражеских БпЛА.

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Атака на Днепропетровщину

Ночью враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области. Бил враг беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

На Никопольщине под удар попали Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждены админздания, многоквартирные и частные дома, школа, солнечные панели. Пострадал 52-летний мужчина.

В Николаевской общине Синельниковского района повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

В Солонянской общине Днепровского района повреждена АЗС.

Атака дрона на женщину в Харьковской области

Вчера после 18:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные ранения, ее госпитализировали. Но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенной в 10-километровой приграничной зоне.

Атака дронов на Сумщину

В Белопольской общине Сумской области вражеские беспилотники попали в здание одного из торговых центров. Там загорелись крыша и строительные конструкции. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и обследовали место попадания.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Атака на Одессу

Сегодня, 9 июля, в Одессе объявлен траур по жертвам российского ракетного удара.

Враг нанес ракетный удар по Одессе накануне вечером. По данным руководителя Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС, в результате атаки погибли четыре человека, еще семеро получили ранения.

Атаки дронов на нефтебазы РФ

В результате налета дронов произошло возгорание на территории промышленного объекта на хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза. Пожар локализовали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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