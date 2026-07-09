Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Україну

Вночі російський противник атакував територію України двома балістичними ракетами Іскандер-М та 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та придушено 72 ворожі БпЛА.

Зараз дивляться

Атака на Дніпропетровщину

Вночі ворог майже 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області. Гатив безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під удар потрапили Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирні і приватні будинки, школу, сонячні панелі. Постраждав 52-річний чоловік.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні оселі, господарські споруди та авто.

У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена АЗС.

Атака дрона на жінку на Харківщині

Вчора після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

57-річна мешканка Токарівки Другої отримала численні поранення, її госпіталізували. Та, на жаль, від отриманих травм вона померла.

Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Атака дронів на Сумщину

У Білопільській громаді Сумської області ворожі безпілотники влучили у будівлю одного з торговельних центрів. Там загорілися покрівля та будівельні конструкції. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу та обстежили місце влучання.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Атака на Одесу

Сьогодні, 9 липня, в Одесі оголошено день жалоби за жертвами російського ракетного удару.

Ворог завдав ракетного удару по Одесі напередодні ввечері. За даними керівника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС, внаслідок атаки загинуло чотири людини, ще семеро дістали поранення.

Атаки дронів на нафтобази РФ

Внаслідок нальоту дронів сталося загоряння на території промислового об’єкта на хуторі В’язники Шпаківського округу Ставропольського краю. На місці працюють пожежники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також вночі в Твері внаслідок відбиття атаки БпЛА загорівся один із резервуарів підприємства Тверська нафтобаза. Пожежу локалізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.