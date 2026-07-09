Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 9 июля: минус 1310 окупантов, истребитель Су-35 и 59 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1310 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также на восточном направлении наши воины сбили вражеский истребитель Су-35.
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Потери РФ в войне на 9 июля
- личного состава — около 1 414 820 (+1 310) человек,
- танков — 12 107 (+7) ед.
- боевых бронированных машин — 24 906 (+3) ед.,
- артиллерийских систем — 45 628 (+59) ед.
- реактивных систем залпового огня — 1 922 (+4) ед.
- средств противовоздушной обороны — 1 479 (+1) ед.,
- самолетов — 437 (+1) ед.
- вертолетов — 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов — 1 857 (+4) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 398 763 (+1 843) ед.
- крылатых ракет — 4 887 ед.,
- кораблей и катеров — 33 ед.,
- подводных лодок — 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 117 910 (+363) ед,
- специальной техники — 4 402 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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