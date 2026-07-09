За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 1310 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также на восточном направлении наши воины сбили вражеский истребитель Су-35.

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Потери РФ в войне на 9 июля

  • личного состава — около 1 414 820 (+1 310) человек,
  • танков — 12 107 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин — 24 906 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем — 45 628 (+59) ед.
  • реактивных систем залпового огня — 1 922 (+4) ед.
  • средств противовоздушной обороны — 1 479 (+1) ед.,
  • самолетов — 437 (+1) ед.
  • вертолетов — 353 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 857 (+4) ед.
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 398 763 (+1 843) ед.
  • крылатых ракет — 4 887 ед.,
  • кораблей и катеров — 33 ед.,
  • подводных лодок — 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 117 910 (+363) ед,
  • специальной техники — 4 402 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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