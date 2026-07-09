Склад боєприпасів у Вишневому Київської області, де після масованої атаки РФ 6 липня виникла пожежа з подальшою детонацією, належав одному з підприємств Укроборонпрому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 9 липня.

У Вишневому горів склад боєприпасів – Зеленський

Глава держави нагадав, що внаслідок вибухів загинули дев’ятеро людей.

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– Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності і безумовно будуть звільнення в Укроборонпромі, тому що склад був одного з підприємств Укроборонпром, – сказав Зеленський.

Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому пролунали масштабні вибухи.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, унаслідок інциденту загинули дев’ятеро людей. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки на 35 локаціях.

У Міністерстві розвитку громад і територій зазначили, що внаслідок російського удару у Вишневому пошкоджено 280 житлових будинків, із яких 253 є приватними, а 27 – багатоквартирними.

Уряд спрямує понад 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків атаки у Вишневому.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Лиховій зазначив, що об’єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України.

Джерело : Суспільне

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