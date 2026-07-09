У ніч проти 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об’єктів РФ. Серед уражених цілей — 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтоналивний термінал у Ростовській області та склад боєприпасів на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки України по цілях в РФ

За даними військових, в акваторії Азовського моря уражено 12 танкерів, один буксир і один суховантаж, які Росія використовувала для забезпечення своїх військ паливно-мастильними матеріалами.

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Крім того, ці судна були залучені до транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та забезпечували експорт енергоносіїв, що є одним із джерел фінансування війни проти України.

У Генштабі зазначили, що остаточні результати ураження та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Також під удар потрапив нафтоналивний термінал Юг Руси у місті Батайськ Ростовської області РФ. За інформацією Генштабу, після атаки на території підприємства виникла пожежа.

Українські військові наголошують, що цей об’єкт використовується для перевалки нафтопродуктів на експорт, забезпечення паливом російських військ на Південному напрямку, а також отримання валютних надходжень, які спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.

Крім того, Сили оборони уразили склад боєприпасів російських військ у районі Сорокиного на тимчасово окупованій території Луганської області.

У Генеральному штабі підкреслили, що триває оцінка наслідків ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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