В ночь на 9 июля в нескольких регионах России заявили об атаке беспилотников. После налета возникли пожары на объектах топливной инфраструктуры в Ставропольском крае и Тверской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атака на нефтебазу в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что российские силы ПВО отражали атаку БпЛА в окрестностях Ставрополя. По его словам, обломки беспилотников упали в районе улицы Коломийцева, однако, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Сейчас смотрят

В то же время после атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Впоследствии губернатор уточнил, что пожар усилился – огонь перекинулся на резервуары с горючими материалами. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные пожарные подразделения.

Из-за угрозы распространения огня местные власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащей улицы.

Атака дронов на нефтебазу в Твери

Об атаке беспилотников также сообщили в Тверской области. Исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев заявил, что в результате отражения атаки произошло возгорание одного из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза.

По его словам, пожар локализовали, а среди гражданских и персонала пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксирован пожар в районе нефтебазы Твернефтепродукт в Твери.

Крупнейший НПЗ России в Омске остановил работу после атаки украинских беспилотников 6 июля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 597-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.