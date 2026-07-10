З 4 вересня 2026 року в готівковий обіг в Україні введуть нову банкноту номіналом у 2 тис. грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

2 000 гривень: який вигляд матиме нова банкнота

За інформацією НБУ, на банкноті у 2 000 грн буде зображений Василь Стус – український поет-шістдесятник, перекладач, літературознавець, політв’язень СРСР, член Української Гельсінської групи.

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Як зазначають у Національному банку України, Стус є одним з найактивніших представників українського дисидентського руху та борцем за незалежність України у ХХ столітті.

Він отримав звання Героя України посмертно у 2005 році.

2 000 гривень: яка будівля буде на банкноті

Лицьовий бік нової банкноти прикрашає портрет поета Василя Стуса, а зворотний – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де свого часу він навчався.

– А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве, – такий рядок із вірша Стуса, мотиви якого написано в ув’язненні, зазначається на банкноті 2 000 гривень.

Слова написані шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута – творця українського державного стилю 1917–1919 років, автора перших гривень та шагів часів Української Народної Республіки.

За інформацією НБУ, банкнота 2 000 гривень має посилений захист. Вона наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014–2019 років.

Однак за розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, завдяки чому вдасться легко визначати її номінал. Розмір нової банкноти становить 75 х 166 мм. Синій – це її основний колір.

2 000 гривень: який захист має

Банкнота 2 000 гривень містить понад 20 захисних елементів як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту, що захищають її від підроблення. Зокрема:

оновлена “віконна” захисна стрічка – частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, що має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, який проявляється під час зміни кута нахилу банкноти;

оптично-змінний елемент SPARK, що має кінетичний ефект. Під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів – від пурпурного до золотисто-зеленого.

Як зазначають у НБУ, це перша у світі банкнота, на якій для посилення захисту використано унікальну “віконну” захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану.

Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення – тризуб змінюється на знак гривні.

День введення нової банкноти в обіг має символічне значення. Саме 4 вересня пов’язане з двома ключовими подіями в житті поета.

У 1965 році цього дня Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою на прем’єрі стрічки Тіні забутих предків у Києві вперше в СРСР відкрито виступив проти репресій української інтелігенції.

Рівно через 20 років, 4 вересня 1985 року, його життя обірвалося в радянському таборі особливого режиму.

Фото : НБУ

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