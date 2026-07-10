В первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления РФ уменьшилось с 13 до 6-7.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам совещания, посвященного результатам первого полугодия 2026 года.

Сырский подвел итоги ситуации на фронте за первое полугодие 2026 года

По словам Сырского, российское командование пыталось развернуть масштабное наступление, но фактически не достигло ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и военной технике.

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Как отметил главнокомандующий, если раньше российские войска вели активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас их осталось максимум 6-7.

В то же время украинские военные продолжают оборонительную операцию, сочетая ее со стабилизационными мерами, а на отдельных направлениях удерживают оперативную инициативу.

— Сейчас соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60. Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое, — подчеркнул Сырский.

По его словам, среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тыс. военнослужащих.

Силы обороны наращивают удары по тылу РФ

Сырский отметил, что Украина продолжает реализовывать стратегию изнурения российского агрессора, а по темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету.

В то же время он подчеркнул, что говорить о переломе в войне пока рано.

— Нельзя недооценивать противника. До перелома в войне еще далеко. Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины, — отметил главнокомандующий.

Отдельно Сырский сообщил, что за шесть месяцев с помощью операции Deep Strike было поражено 697 целей на территории России, а нанесенный врагу прямой и косвенный экономический ущерб оценивается как минимум в $6,1 млрд. Кроме того, в рамках операции Middle Strike украинские военные поразили 7 028 объектов противника.

Сырский о необходимости ротаций в армии

Александр Сырский уточнил, что во время совещания был проанализирован ряд проблемных вопросов, в том числе и о необходимости ротаций военных.

– Подчеркнул: командиры обязаны находить возможности для проведения ротаций личного состава не реже одного раза в 60 дней. Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, несмотря на признаки истощения российской армии, говорить о качественном переломе в войне пока преждевременно.

По его словам, Силы обороны продолжают наносить России значительные потери в живой силе, технике, логистике и военной инфраструктуре, в частности по предприятиям топливно-энергетического комплекса РФ.

В то же время Сырский подчеркнул, что агрессор сохраняет значительный наступательный потенциал, наращивает численность войск, производство средств поражения и готовится к возможным наступательным действиям на новых участках фронта.

Фото: Александр Сырский

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