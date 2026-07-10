У першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу РФ зменшилася із 13 до 6-7.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками наради щодо результатів першого півріччя 2026 року.

Сирський оцінив ситуацію на фронті за перше півріччя 2026 року

За словами Сирського, російське командування намагалося розгорнути масштабний наступ, однак фактично не досягло жодної із поставлених цілей, незважаючи на майже двократну перевагу в особовому складі та військовій техніці.

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Як зазначив головнокомандувач, якщо раніше російські війська вели активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то зараз їх залишилося максимум 6-7.

Водночас українські військові продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках утримують оперативну ініціативу.

— Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі, — наголосив Сирський.

За його словами, середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тис. військовослужбовців.

Сили оборони нарощують удари по тилу РФ

Сирський зазначив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію виснаження російського агресора, а за темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету.

Водночас він наголосив, що говорити про перелом у війні поки зарано.

— Недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України, — зазначив головнокомандувач.

Окремо Сирський повідомив, що за шість місяців засобами Deep Strike було уражено 697 цілей на території Росії, а завдані ворогу прямі та непрямі економічні збитки оцінюються щонайменше у $6,1 млрд. Крім того, в межах кампанії Middle Strike українські військові уразили 7 028 об’єктів противника.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що, попри ознаки виснаження російської армії, говорити про якісний перелом у війні ще передчасно.

За його словами, Сили оборони продовжують завдавати Росії значних втрат у живій силі, техніці, логістиці та військовій інфраструктурі, зокрема по підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ.

Водночас Сирський наголошував, що агресор зберігає суттєвий наступальний потенціал, нарощує чисельність військ, виробництво засобів ураження та готується до можливих наступальних дій на нових ділянках фронту.

Фото: Олександр Сирський

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