Україна посилила кампанію з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши удари на російських суднах, які морем доставляють пальне на півострів.

Українська кампанія з ізоляції окупованого Криму перейшла на новий етап

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що атаки на морські бензовози свідчать про перехід української кампанії на новий етап.

Україна оперативно відреагувала на зміну російської логістики та почала уражати судна, за допомогою яких окупанти намагаються компенсувати дефіцит пального в Криму.

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Через регулярні удари України середньої та великої дальності по наземних шляхах постачання сполучення між Росією та окупованим півостровом суттєво ускладнилося. Унаслідок цього російські сили дедалі більше залежать від морських перевезень пального.

Нову тактику підтвердила атака в ніч проти 9 липня. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що українські дрони уразили також російські судна в Азовському морі.

Серед цілей були 12 бензовозів, буксир Альфео та одне суховантажне судно.

За словами Бровді, протягом останніх 96 годин українські безпілотники атакували загалом 35 російських бензовозів, суховантажів і спеціальних суден.

В ISW вважають, що подальші удари по суднах, які перевозять пальне, ускладнюватимуть російську логістику та постачання між РФ і окупованим Кримом.

Проблеми з пальним у Росії та на захопленому півострові загострюються вже протягом кількох тижнів.

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