Министр иностранных дел Андрей Сыбига после ночной ракетной атаки на Киев заявил, что Кремль делает ставку на баллистический террор.

Об этом он написал в соцсети X 11 июля.

Сыбига о ставке Путина на баллистический террор

Сыбига напомнил, что ночью 11 июля Россия в очередной раз атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате удара пострадали 11 человек, среди которых был ребенок.

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Министр подчеркнул, что сейчас главная задача союзников — лишить Россию возможности использовать свое преимущество в баллистическом вооружении.

– Путин делает ставку на баллистический террор. Шаги для достижения этой цели понятны. Но действовать нужно сейчас, а не потом, – заявил Сыбига.

Он добавил, что Украина рассчитывает на оперативное выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией с союзниками на саммите НАТО. Это должно усилить защиту украинских городов и гражданского населения от российских баллистических атак.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной массированной атаки России в ночь против 11 июля украинские силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, однако не смогли перехватить баллистические ракеты.

По словам главы государства, именно поэтому Украина ждет от партнеров как можно более быстрого выполнения договоренностей по усилению противовоздушной обороны и передаче средств, способных сбивать баллистические ракеты.

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