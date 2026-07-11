Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після нічної ракетної атаки на Київ заявив, що Кремль покладається на балістичний терор.

Про це він написав у соцмережі X 11 липня.

Сибіга про ставку Путіна на балістичний терор

Сибіга нагадав, що вночі 11 липня Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед яких дитина.

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Міністр наголосив, що зараз головне завдання союзників — позбавити Росію можливості використовувати свою перевагу в балістичному озброєнні.

– Путін робить ставку на балістичний терор. Кроки для досягнення цього зрозумілі. Але діяти потрібно зараз, а не потім, – заявив Сибіга.

Він додав, що Україна розраховує на оперативне виконання домовленостей, яких досягли президент Володимир Зеленський та українська делегація із союзниками на саміті НАТО. Це має посилити захист українських міст і цивільного населення від російських балістичних атак.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної масованої атаки Росії у ніч проти 11 липня українські сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, однак не змогли перехопити балістичні ракети.

За словами глави держави, саме тому Україна очікує від партнерів якнайшвидшого виконання домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони та передачі засобів, здатних збивати балістику.

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