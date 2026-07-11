Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави колишньому військовослужбовцю 425 окремого штурмового полку Скеля, якого підозрюють у побитті двох військових на Харківщині.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Побиття у Скелі: військовому обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва постановив утримувати підозрюваного під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.

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Напередодні йому повідомили про підозру та затримали.

За даними слідства, у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя.

Унаслідок нападу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Його госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Правоохоронці стверджують, що причиною нападу стало те, що капелан намагався припинити конфлікт між військовослужбовцями різних підрозділів.

Другий випадок, за версією слідства, стався у червні 2025 року. Підозрюваний напав на підполковника, збив його з ніг і почав бити руками та ногами по голові й тулубу.

Унаслідок побиття потерпілий отримав перелом ребра.

За скоєне колишньому бійцю Скелі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звинувачення проти полку Скеля

23 червня Бабель опублікував розслідування про ситуацію в 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Журналісти поспілкувалися з понад 30 свідками, серед яких – близько десяти військовослужбовців Скелі, які залишили полк або продовжують проходити там службу.

За словами очевидців, у полку траплялися випадки:

побиття та знущань в навчальних центрах;

відмови мобілізованим із наркотичною залежністю в доступі до замісної підтримувальної терапії;

постійне конвоювання новобранців із забороною залишати приміщення навіть для відвідування вбиральні вночі;

мінування периметра навколо навчальних центрів, через що траплялися підриви серед новобранців.

Свідки також заявили про утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості отримувати необхідні для життя медикаменти.

У розслідуванні повідомлялося щонайменше про 26 випадків загибелі новобранців, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями на фронті.

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