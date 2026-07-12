Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины, сообщает Reuters.

Германия дает 50 тыс. ударных дронов Украине

Этот заказ – одна из самых известных закупок дронов для Киева западным правительством, сообщает Reuters.

Заказ касается дронов-камикадзе Shrike украинского производителя БпЛА SkyFall, которые оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion.

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Технология позволяет беспилотнику самостоятельно отслеживать и поражать движущиеся цели на финальном участке полета.

Во время полномасштабной войны против России Украина в значительной степени полагается на эффективность беспилотников. Страна ежегодно производит миллионы дронов, тогда как украинские военные ежедневно наносят с их помощью тысячи ударов.

Генеральный директор компании Auterion Лоренц Майер подтвердил, что стоимость контракта составляет около 90 млн евро. По его словам, проект финансирует одна из европейских стран.

Часть беспилотников уже передали украинскому правительству, а остальные планируют доставить до конца года.

В SkyFall также подтвердили участие Германии в проекте, однако отказались раскрывать детали закупки. Министерство обороны Украины и ФРГ эту информацию не комментировали.

Недорогой беспилотник Shrike используют в Украине с 2023 года. В последнее время он также привлек большое внимание за границей.

Модификация Shrike 10-F, созданная SkyFall совместно с британской компанией Skycutter, заняла первое место по итогам первоначального этапа конкурса Пентагона. Он проходит в рамках программы стоимостью $1,1 млрд, которая предусматривает закупку сотен тысяч ударных дронов одностороннего действия.

Майер также сообщил, что в течение этого года Auterion в сотрудничестве с разными производителями помогает поставить Украине в общей сложности 100 тыс. беспилотников. Их производство финансируют западные страны.

В эту программу также входит контракт Пентагона стоимостью $50 млн на поставку беспилотников.

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