В ночь на 12 июля Силы беспилотных систем (СБС) в акватории Азовского моря поразили 10 российских танкеров и четыре парома, которые использовались для обеспечения военной логистики окупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Силах беспилотных систем.

Поражение танкеров и паромов РФ

По данным Генштаба, пораженные танкеры использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, в то время как паромы обеспечивали перевозку военных грузов.

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К операции были привлечены операторы 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птицы Мадяра, 1 отдельного центра и 412 бригады Nemesis, нанесшие удары по десяти танкерам в акватории Азовского моря.

Кроме того, операторы 1 отдельного центра поразили один паром, а бойцы 413-го отдельного полка Рейд нанесли удары по еще трем паромам в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Последствия предварительных атак

Также в Генштабе сообщили, что 11 июля украинские военные поразили железнодорожный эшелон противника с горюче-смазочными материалами вблизи оккупированного Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.

По итогам оценки последствий атаки 10 июля подтверждено повреждение установки переработки нефти в комплексе НОВАТЭК-Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

В Силах беспилотных систем отметили, что только за период с 6 по 13 июля их подразделения поразили 90 судов так называемого теневого флота России. Там подчеркнули, что системное уничтожение танкеров и паромов затрудняет обход международных санкций, ослабляет военную логистику РФ и снижает возможности поддерживать военную экономику.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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