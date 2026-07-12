В ночь на 12 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. После атаки на территории предприятия были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

Атака на Сызранский НПЗ

По данным военных, операцию провели операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем и 414-й отдельной бригады Птицы Мадяра во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Государственной пограничной службой.

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Удар по Сызранскому НПЗ стал частью операции по снижению военно-экономического потенциала России. В настоящее время идет уточнение масштабов повреждений.

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и входит в структуру Роснефти. Его проектная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 3% всей нефтепереработки РФ.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное горючее, мазут и другие нефтепродукты, которые, по информации Генштаба, используются в частности для обеспечения потребностей российской армии.

Ранее Сызранский НПЗ был атакован 18 апреля и 21 мая, а 25 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Сызранский НПЗ остановил работу после атаки ВСУ.

По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Мадяра Бровди, ночью 12 июля украинские дроны поразили 14 российских судов: 10 танкеров и четыре парома, которые использовались для перевозки нефти, нефтепродуктов и логистики. Всего с 6 по 12 июля дроны СБС атаковали 90 единиц “теневого флота” РФ.

Как уточнили в СБС, 10 танкеров и паром поражены в акватории Азовского моря. Еще три парома – в районе Керчи.

9 июля подразделения СБС поразили 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтеналивной терминал в Ростовской области и склад боеприпасов на временно оккупированной Луганщине.

В ночь на 8 июля ВСУ поразили еще девять танкеров “теневого флота” РФ в Азовском море.

Ночью и днем ​​7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море 12 танкеров “теневого флота”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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