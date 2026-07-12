Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 12 июля: ликвидировано 1320 оккупантов, полсотни артсистем и 2034 БпЛА
Потери РФ на 12 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 320 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 600-е сутки полномасштабной войны превысили 1,419 млн.
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Потери РФ на 12 июля 2026 года
- личного состава – около 1 419 090 (+1 320);
- танков – 12 120 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
- артиллерийских систем – 45 807 (+53);
- реактивных систем залпового огня – 1 928 (+4);
- средств противовоздушной обороны – 1 485;
- самолетов – 437;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
- крылатых ракет – 4 889 (+2);
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
- специальной техники – 4 407 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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