Потери РФ на 12 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 320 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 600-е сутки полномасштабной войны превысили 1,419 млн.

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Потери РФ на 12 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 419 090 (+1 320);
  • танков – 12 120 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 928 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 807 (+53);
  • реактивных систем залпового огня – 1 928 (+4);
  • средств противовоздушной обороны – 1 485;
  • самолетов – 437;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 883 (+15);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034);
  • крылатых ракет – 4 889 (+2);
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 038 (+428);
  • специальной техники – 4 407 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Андрій Сибіга

Источник: Генштаб ЗСУ

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