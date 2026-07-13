Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 3 ракеты и 123 беспилотника, которыми Россия пыталась атаковать Украину ночью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака Украины 13 июля: сколько целей сбито

По информации ПС, в период с 18:00 2 июля и в течение ночи 13 июля российские войска нанесли удар по Украине 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с территории временно оккупированного Крыма, а также 134 ударными беспилотниками типа Shahed, среди которых были и реактивные, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия с нескольких направлений: Курска, Орла и Миллерово в РФ, временно оккупированной части Донецкой области, Гвардейского и Чауды в Крыму.

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По предварительным данным по состоянию на 09:30, ПВО обезвредила 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на Севере, Юге и Востоке Украины.

В ВС также сообщили о попадании 6 ударных дронов на пяти локациях, а также о падении сбитых дронов на четырех локациях.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, атаку отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Кроме этого, российские войска нанесли повторный авиаудар по Одесской области, поэтому последствия атаки еще уточняются. В ВС предупредили, что в воздушном пространстве фиксируются еще несколько целей.

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