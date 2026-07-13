Сили протиповітряної оборони збили або подавили 3 ракети та 123 безпілотники, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака України 13 липня: скільки цілей збито

За інформацією ПС, у період із 18:00 2 липня та протягом ночі 13 липня російські війська атакували Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму та 134 ударними безпілотниками типу Shahed, серед яких були і реактивні, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із декількох напрямків: Курська, Орла та Міллерова у РФ, тимчасово окупованої частини Донецької області, Гвардійського та Чауди, що у Криму.

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За попередніми даними станом на 09:30, ППО знешкодила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході України.

У ПС також відзвітували про влучання 6 ударних дронів на п’яти локаціях, а також падіння збитих на чотирьох локаціях.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Крім цього, російські війська завдали повторного авіаудару по Одеській області, тому наслідки атаки ще уточнюються. У ПС попередили, що в повітряному просторі ще фіксуються декілька цілей.

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