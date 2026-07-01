Не просто отстроить, а вернуть людям чувство дома – именно такую ​​философию восстановления Украина презентовала международным партнерам во время Конференции по восстановлению в Гданьске.

Там подвели итоги первого года внедрения Стратегий культурно чувствительного обновления, представили первые результаты платформы CuRe (Culture for Recovery) и объявили о дальнейшем расширении. Как культура становится частью восстановления украинских общин – в материале.

Восстановление Украины: чувство дома

Отстроить дом после обстрела – только часть работы. Не менее важно сделать так, чтобы люди снова чувствовали это пространство своим.

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– Мы говорим об интеграции культурной составляющей именно в инфраструктурное восстановление. Мы говорим, что любой объект, как больница, школа или укрытие, которые отстраиваются сегодня, уже могут включать в свои проекты культурную составляющую, – заявила заместитель министра культуры по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь.

Именно так работает платформа CuRe, которую анонсировало Министерство культуры во время прошлогоднего URC. Первым этапом ее работы стала разработка Стратегии культурно чувствительного обновления – методологии, которая помогает интегрировать культурную составляющую в восстановление общин.

В рамках реализации стратегии состоялась Школа для общин Культура в восстановлении, участниками которой стали 12 прифронтовых общин. По результатам обучения они подготовили 11 проектов для системы DREAM, четыре из которых уже находятся в стадии реализации.

– Методологию разрабатывали и тестировали вместе с украинскими экспертами – специалистами по развитию общин, архитекторами, урбанистами, художниками и историками. Практика показала ее эффективность: общины с готовностью воспринимают этот подход и находят вдохновение для поиска собственных решений, – заявил директор направления Социальная сплоченность программы Партнерство за сильную Украину Нейтан Смит.

Где уже работает этот подход к восстановлению

Сегодня этот подход уже работает в четырех пилотных общинах. В Сумах ревитализируют подвальное пространство Крамарня на Соборной, в Николаеве бывшее трамвайное депо превращают в музей города, в Пивденном создают центр активного долголетия.

Еще одним пилотным проектом стала больница в Тростянце, которую российские войска почти уничтожили во время оккупации. Медучреждение подверглось прицельным танковым обстрелам, в результате чего было повреждено здание, выбиты окна, уничтожено оборудование и отделение.

После освобождения города восстановление пришлось начинать практически с нуля. Теперь здесь не только ремонтируют помещение, но и переосмысливают пространство, чтобы оно было современным, доступным и комфортным для пациентов.

– Больница сегодня обслуживает 37 тыс. населения. Приемно-диагностическое отделение – это то, что с чего начинается приход человека в больницу. Внешний вид больницы, отделений, кабинетов, улыбка врача, работающего в нормальных условиях, санузлы нормальные, где человек с инвалидностью может доехать. У нас этого не было, к сожалению, на первом этаже. Все эти вещи работают для человека, успокаивают его. У него возникает доверие. Наша задача – сделать человекоориентированное учреждение, – сказал мэр Тростянца Юрий Бова.

В Министерстве культуры отмечают, что культурно чувствительное обновление – это не отдельные дизайнерские решения. Речь идет об изменении всей философии восстановления.

– Когда мы отстраиваем, например, больницы, арт-пространства и музеи, все они должны быть удобными, приятными и дружественными к людям. Это называется культурно чувствительным восстановлением. Это приоритет министерства. Мы всячески приглашаем международных партнеров присоединиться к инициативе CuRe – Culture for Recovery, – утверждает министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Партнеры поддержали развитие этой инициативы и объявили о новом пакете финансирования.

Программа Партнерство за сильную Украину, которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, дополнительно выделит 520 тыс. фунтов стерлингов на развитие платформы CuRe.

Новый этап поддержки предполагает расширение второй волны Школы для общин – Культура в восстановлении — с возможностью дальнейшей финансовой поддержки лучших проектов, подготовкой украинских тренеров по модели train-the-trainer.

Речь идет о привлечении университетов и образовательных провайдеров к системной подготовке специалистов по восстановлению, а также интеграции методологии культурно чувствительной оптики в государственную систему восстановления и экосистему DREAM.

– Культура является одним из ключевых столбов национальной обороны и устойчивости Украины. Вот почему враг систематически пытается ее уничтожить. Для нас важно сотрудничать с Украиной на всех уровнях, чтобы защитить культуру, обеспечить восстановление с использованием украинской архитектуры, местных материалов, обычаев и традиций, – отметил директор направления Социальная сплоченность программы Партнерство за сильную Украину Нейтан Смит.

На данный момент продолжается набор на вторую Школу Культура в восстановлении для общин Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Подать заявку можно до 21 июля 2026 года. Параллельно команда экспертов будет работать над созданием каталога типовых решений для культурно чувствительного обновления общин.

К концу года методические материалы станут доступны на платформах Dream Academy и CuRe, чтобы помочь общинам интегрировать культурную оптику в восстановление. Так культурно чувствительный вопрос постепенно становится новым стандартом обновления Украины.

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