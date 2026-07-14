Ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве. Под прицелом была гражданская инфраструктура. В то же время было громко и в Краснодарском крае РФ.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Ночью россияне атаковали Украину 10 ракетами, включая баллистику, а также 135 ударными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили 7 ракет и 108 беспилотников. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 17 локациях.

Сейчас смотрят

Взрывы в Киеве

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами.

В Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Пожар был ликвидирован. В Дарницком районе на открытой территории горели автомобили. Пожар также был потушен.

На другой локации обнаружена воронка, повреждено остекление окон главного корпуса, а также вспомогательного здания на территории одной из школ.

Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и на частный дом. Без пожаров.

Атака дронов на Черниговщину

Под утро 14 июля российский дрон ударил по жилому дому в Нежинском районе Черниговской области. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате российской атаки травмированы две женщины. Они находятся в больнице, сообщили в ГСЧС.

Атака на Днепропетровщину

Ночью россияне почти 20 раз атаковали четыре района области. Били беспилотниками.

На Синельниковщине: в Синельниково, Украинской и Петропавловской общинах из-за атак произошли пожары. Повреждены АЗС, частный дом, автомобили.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Томаковская, Мозолевская общины. Взрывами повреждены агрофирма, частные дома и хозяйственная постройка. В Каменском районе изуродованы сельскохозяйственное предприятие и инфраструктура.

В Солонянской общине Днепровского района повреждена инфраструктура.

Атака на Солоницевку Харьковской области

Ночью РФ дронами атаковала Солоницевку Харьковской области. Пострадали шесть человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Сразу после вражеского удара стало известно о пострадавшем 11-летнем ребенке. У него острая реакция на стресс. Также острая реакция на стресс еще не менее чем у троих человек.

Взрывы в Житомирской области

Ночью север Житомирщины оказался под вражескими ударами, сообщил руководитель ОВА Виталий Бунечко.

В результате попаданий вблизи жилой застройки повреждения получили объекты городской инфраструктуры и частное хозяйственное здание. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожары на месте попаданий.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Атака на Афипский НПЗ

Ночью дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На территории предприятия раздались взрывы и вспыхнули пожары.

Проектная мощность Афипского НПЗ составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, получая сырье по трубопроводам и железной дороге.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.