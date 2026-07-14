Вночі Росія знову атакувала України ракетами та дронами. Вибухи пролунали на Житомирщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура. Водночас було гучно й у Краснодарському краї РФ.

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Вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, зокрема балістикою, а також 135 ударними дронами. Сили протиповітряної оборони збили 7 ракет та 108 безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях.

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Вибухи у Києві

За словами мера Києва Віталія Кличка, вночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами.

У Голосіївському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Пожежу ліквідували. У Дарницькому районі на відкритій території горіли автомобілі. Пожежу також загасили.

На іншій локації виявлено вирву, пошкоджено скління вікон головного корпусу, а також допоміжної будівлі на території однієї зі шкіл.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

Атака дронів на Чернігівщину

Під ранок 14 липня російський дрон вдарив по житловому будинку у Ніжинському районі Чернігівської області. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок російської атаки травмовано двох жінок. Вони у лікарні, повідомили у ДСНС.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі росіяни майже 20 разів атакували чотири райони області. Гатили безпілотниками.

На Синельниківщині: у Синельниковому, Українській та Петропавлівській громадах через атаки сталися пожежі. Пошкоджено АЗС, приватний будинок, автівки.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська, Мозолевська громади. Вибухами пошкоджені агрофірма, приватні будинки і господарська споруда. У Кам’янському районі понівечені сільськогосподарське підприємство та інфраструктура.

У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.

Атака на Солоницівку Харківської області

Вночі РФ дронами атакувала Солоницівку Харківської області. Постраждало шестеро людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Відразу після ворожого удару стало відомо про постраждалу 11-річну дитину. У неї гостра реакція на стрес. Також гостра реакція на стрес ще у щонайменше трьох людей.

Вибухи на Житомирщині

Вночі північ Житомирщини опинилася під ворожими ударами, повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок влучань поблизу житлової забудови пошкоджень зазнали об’єкти міської інфраструктури та приватна господарча будівля. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежі на місці влучань.

Інформації про жертв та постраждалих не надходило.

Атака на Афіпський НПЗ

Вночі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

Проєктна потужність Афіпського НПЗ становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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