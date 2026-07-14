У Брюсселі 14 липня відбулася Міжурядова конференція Україна – ЄС, за підсумками якої офіційно відкрили шостий переговорний кластер у межах вступу України до Європейського Союзу.

ЄС офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ

Як повідомила кореспондентка Суспільного, шостий кластер охоплює питання зовнішньої та безпекової політики ЄС. Зокрема, йдеться про спільну торговельну політику, двосторонні угоди з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу. Також він передбачає узгодження позицій України зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою Євросоюзу, зокрема у сферах санкцій та експорту озброєнь.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що у 2024 році рівень приєднання України до зовнішньополітичних заяв і рішень ЄС сягнув 95%, а за підсумками перших місяців 2025 року — вже 100%.

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Водночас, згідно зі звітом Єврокомісії за 2025 рік, Україні ще необхідно виконати низку рекомендацій. Серед них — посилення механізму перевірки іноземних інвестицій та подальше приведення законодавства у відповідність до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 15 червня всі 27 країн-членів ЄС схвалили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

А 14 липня Міжурядова конференція Європейського Союзу має затвердити рішення послів ЄС щодо відкриття шостого переговорного кластера в межах переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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