В условиях военного положения в Украине все военнообязанные и призывники должны быть готовы к выполнению своих обязанностей, даже во время трудоустройства. Поэтому при поиске работы или при смене места работы необходимо иметь при себе пакет документов.

Имеет ли право работодатель требовать военный билет при трудоустройстве, читайте в нашем материале.

Может ли работодатель требовать военный билет при трудоустройстве

Работодатель имеет право требовать у кандидата на работу военно-учетный документ. Это обязательное условие трудоустройства для призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом напоминают в Западном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда.

Какие документы нужны при приеме на работу

Статья 24 Кодекса законов о труде Украины определяет, какие документы кандидат должен предоставить работодателю. Среди них обязательно – военно-учетный документ. К таким документам относятся военный билет или другие официальные бумаги, подтверждающие пребывание на воинском учете.

Дополнительные требования содержит Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно пункту 34 этого документа, все государственные учреждения, органы местного самоуправления, предприятия и организации обязаны проверять наличие у работника военно-учетного документа перед оформлением на работу.

Могут ли отказать в трудоустройстве из-за отсутствия военного билета

Западное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщило на своей странице в Facebook, что работодатель имеет право отказать в трудоустройстве гражданину в случае, если тот не предоставит военно-учетный документ. Такой отказ считается обоснованным.

В Гоструда подчеркнули, что прием на работу или на обучение, а также постановка на личный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов происходит только после регистрации в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Примут ли на работу без военного билета

Вместе с тем, часть 2 статьи 22 КЗоТ Украины запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, то есть такой, который не имеет обоснованных оснований, касающихся квалификации или профессиональных качеств кандидата, или других случаев, не предусмотренных законом.

В Гоструда подытожили, что гражданин, заключая трудовой договор, обязан предоставить соответствующий военно-учетный документ.

Отказ работодателя в случае его непредставления является правомерным, а требование военного билета при трудоустройстве также законно. Поэтому на работу могут не принять, если лицо не предоставит военно-учетные документы.

