З початком повномасштабної війни та запровадженням воєнного стану в Україні неодноразово змінювали правила військового обліку, проходження ВЛК та мобілізації.

Зокрема, було оновлено норми закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також внесено зміни до порядку проведення військово-лікарської експертизи.

Але у побуті й досі часто використовують старий вислів “білий військовий квиток”.

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Розповідаємо на Фактах ICTV, що таке білий військовий квиток та які правила діють у 2026 році.

Білий військовий квиток: що це

Назва “білий військовий квиток” з’явилася ще за часів СРСР. Тоді громадянам, яких визнавали повністю непридатними або непридатними до стройової служби за станом здоров’я, видавали військові квитки білого кольору. Саме звідси й виникла ця назва.

Сьогодні в Україні таких документів уже немає. Усі військовозобов’язані отримують однаковий військовий квиток незалежно від стану здоров’я. Тому білий військовий квиток в Україні – це лише побутовий вислів.

Що означає білий військовий квиток

Зараз придатність до військової служби визначає не колір військового квитка, а висновок ВЛК.

Комісія проводить медичний огляд, вивчає документи та ухвалює рішення відповідно до наказу Міноборони №402. Саме цей документ містить перелік хвороб, за яким і визначають придатність до служби.

Після реформи у 2024 році категорію “обмежено придатний” скасували. Тепер ВЛК застосовує нові категорії придатності.

Чи звільняє від мобілізації білий військовий квиток у воєнний час

Під час війни вирішальне значення має саме висновок ВЛК. Якщо комісія визнає людину повністю непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, її не можуть мобілізувати. В інших випадках рішення залежить від встановленої категорії придатності та стану здоров’я.

Як виглядає білий військовий квиток в Україні

Ніяких особливих ознак він не має. Окремого документа білого кольору сьогодні не видають. Це звичайний військовий квиток, у якому зазначено рішення військово-лікарської комісії.

Саме цей запис, а не зовнішній вигляд документа, визначає правовий статус військовозобов’язаного.

З кінця 2025 року паперові військово-облікові документи для більшості військовозобов’язаних уже не оформлюють. Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

За її словами, після змін, запроваджених постановою Кабінету Міністрів №1644, основним підтвердженням перебування на військовому обліку став електронний військово-обліковий документ.

Його можна сформувати через застосунок Резерв+, портал Дія або отримати в ТЦК та СП.

Водночас паперові документи залишили лише для окремих категорій громадян, зокрема тих, хто перебуває на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

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