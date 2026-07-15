Для українських дипстрайків більше немає недосяжних цілей на території Росії. Під ударами щодня опиняються військова інфраструктура, НПЗ і “тіньові” танкери РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня української державності.

Україна може уражати будь-які цілі на території РФ

За словами Зеленського, вже немає координат, “які на території зла були б недосяжні для української справедливості”. Воєнна інфраструктура Росії, нафтопереробні заводи та “тіньові” танкери РФ “відбувають на собі по пів тисячі українських дронів на добу”.

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– Хтось каже, що із сучасними технологіями ми повертаємо Росію у Середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але я хочу, щоб всі знали, що для України цінні не порівняння і не пафос, цінний результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою і Україна та Європа без московської загрози, – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна змогла у своїх дипстрайках подолати відстані, які раніше були недосяжними.

– 2 884 км – це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція, історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив, – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що, на відміну від Росії, яка завдає ударів по житлових будинках, школах і храмах, Україна атакує спонсорів Володимира Путіна у війні та інструменти, які допомагають йому вбивати людей в Україні.

Нагадаємо, посилення ударів українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі призвело до дефіциту бензину в більшості регіонів РФ та різкого зростання роздрібних цін на пальне.

Наразі нестачу бензину відчувають щонайменше 78 із 83 федеральних суб’єктів Росії та тимчасово окуповані території України.

Джерело : Укринформ

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